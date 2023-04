L’histoire du manoir de la Motte, en un article

Au sommaire du n°249 de la revue des Rièzes et des Sarts, le musée des Rièzes et Sarts avec ses objets insolites, le limonage dans la vallée de l’Eau Blanche, Watriquet de Couvin, Ménestrel et Sire de Verjoli, la source de l’Oise et d’autres articles dont un concernant le manoir de la Motte.