Invitée du JDE, Marie-Hélène Ska a répondu aux élèves des Trois Vallées à Nismes (vidéo)

L’humoriste Virginie Hocq, la ministre Caroline Désir, Christine Mahy et même l’astronaute Dirk Frimout se sont déjà prêtés au jeu avec brio. Mercredi matin, alors qu’à quelques kilomètres de là les syndicats français sont dans la rue pour s’opposer à la réforme des retraites et que leurs homologues en Belgique ont fort à faire avec la crise chez Delhaize, dans une des classes de l’école libre des Trois Vallées de Nismes, c’est la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, qui est venue répondre aux questions et parler de son métier de syndicaliste.

«Avez-vous toujours exercé ce métier ? », s’interroge une des élèves. « Oui, j’étais déjà déléguée de classe, raconte Marie-Hélène Ska. Une fois mes secondaires terminées, à l’université, j’étais également déléguée des organisations étudiantes. Plus tard, on m’a proposé de travailler sur des questions de temps de travail et donc depuis lors, cela fait trente ans maintenant, je passe mes journées à mettre des équipes autour de la table, à essayer de réfléchir à comment nous pouvons améliorer la situation et puis à aller discuter avec des employeurs ou des représentants politiques pour essayer d’améliorer concrètement leur situation. Et nous mobiliser quand c’est nécessaire de le faire, organiser une manifestation pour pouvoir exprimer ce qui nous semble important. »

Les journalistes en herbe ont même posé une colle à la représentante syndicale. « Pourquoi la CSC est-elle en vert ? », s’étonne un autre élève. « Je n’en ai pas la moindre idée, sourit la secrétaire générale. Je ne m’étais même jamais posé la question, mais je vais me renseigner pour pouvoir vous répondre. »

La rencontre, qui a duré une bonne heure, a été diffusée en direct sur la page Facebook du JDE. La vidéo sera à revoir sur le site du Journal des Enfants (www.lejde.be) et dans l’édition papier de jeudi prochain.

