Bientôt la fête aux œufs à Couvin

C’est une tradition qui se porte bien, avec un comité dynamique présidé par le maïeur de la République libre du Fond de l’Eau, André Hubert. De nouveaux membres ont adhéré récemment au comité, garantissant la pérennité de l’événement annuel.

La cérémonie d’ouverture officielle avec le lever du drapeau et le discours du président-maïeur André Hubert lanceront les réjouissances le dimanche dès 11 h.

Apéro et arguedènes sont ensuite prévus avant que démarre la 7e édition du Grand Prix cycliste du Fond-de-l’Eau, épreuve sportive du calendrier ECW initiée par le regretté Jean Henrard.

C’est une des compétitions pour grimpeurs les plus spectaculaires de la région, orchestrée avec brio par l’association Pédale pansarde couvinoise qui retrouvera en 2023 un tracé empruntant la côte de la Sapinière – également au menu du Tour de Wallonie en juillet – et les routes du barrage du Ry de Rome. La remise des prix est prévue vers 17h-17h30.

Les compositions de U2 résonneront ensuite dans la vallée de l’Eau noire avec le band October, connu comme un des meilleurs du genre. Cette prestation sera clôturée par un feu d’artifice d’ampleur tiré par la société Stardust, de Petigny.

Le lundi de Pâques, les amateurs de vieilles mobylettes et 125CC d’avant 1990 sont invités à se rassembler dès 9h30 par l’association Les Mougneûx d’Bitume. Après un petit-déjeuner au chapiteau, les motards s’élanceront pour une première balade de 30 km à travers nos campagnes, un repas les attendra à midi. Un second périple est prévu à 14 h et la remise des prix (beauté, ancienneté, etc...) à 17 h.

Les tout-petits ne seront pas oubliés puisque l’habituelle chasse aux œufs les attendra à 10 h 30.

Elle sera suivie d’un apéritif musical au son de l’accordéon de Dany.

Une prestation de l’Harmonie royale de Couvin à 14h30 sera suivie du concert déjanté des Mouêt Mazout et l’illustre concours du plus gros mangeur d’œufs cuits durs prévu vers 17 h 30.

L’actuel record de 41 œufs durs établi en 2018 est détenu par Sébastien "Baba" Van Maleghem. Résistera-t-il cette année aux assauts de plus jeunes désireux de voir leur nom passer à la postérité ?

On trouvera sur place: buvette, pain-saucisse, bière du Fond de l’Eau, œufs durs gratuits, verres souvenirs. L’entrée sera gratuite et la bonne humeur made in Fond-de-l’Eau sera au rendez-vous.

Les boissons et autres services seront bien entendu payés avec la monnaie locale, le Bocq !

0479/31 15 09