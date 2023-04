Couvin: quatre blessés légers dans un accident

Dimanche, vers 14h30, un accident impliquant deux voitures s’est produit sur la route reliant Couvin à Cul-des-Sarts. Pour une raison qui reste à déterminer, les deux véhicules sont entrés en collision, rue de la Forestière. On dénombrait sept personnes dans les véhicules. Les ambulances de Couvin, Philippeville, Cerfontaine et Chimay ont gagné sur les lieux. Dans la première voiture se trouvaient cinq personnes. Trois d’entre elles ont été blessées et transportées à l’IMTR de Loverval. Dans la seconde voiture se trouvaient deux personnes, et l’une d’entre elle a été blessée et emmenée au CSF. Une équipe de la Police des 3 vallées a dressé le constat des faits. L’axe a été fermé à la circulation par le balisage des pompiers de Couvin.