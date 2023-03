Couvin: il s'en prend à sa compagne et aux secouristes

En avril 2021, un Couvinois né en 1962 écopait de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour plusieurs faits de violence commis entre 2018 et 2020. Il avait porté un coup de boule à un autre individu, le 18 mai 2018 dans un café de Philippeville. Cette même année, il a aussi giflé et violé (NDLR: il parlait d’une relation consentie) sa compagne et s’est rebellé lors de l’intervention de la police. Le 15 mars dernier, le parquet de Namur a ordonné son arrestation provisoire car il ne respectait pas les conditions imposées dans le cadre de ce sursis. Parmi celle-ci: ne plus commettre d’infractions et ne plus consommer d’alcool de manière problématique.