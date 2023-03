Un carnaval mais peu de public, à Presgaux

C’est avec un certain retard que le cortège carnavalesque presgautois s’est mis en branle. Derrière le char local, une fanfare de plus de trente musiciens a joué les airs traditionnels mettant une ambiance très festive. Dans la foule des participants, le public a pu remarquer des moines et sœurs sortis spécialement de leur abbaye tels que Père Hoquet, Père Turbé, La Mère Hique ou autre Mère Cédès. L’on ne compte pas les jets de confettis vers les riverains ou batailles entre groupes. Huit groupes et chars formaient le cortège.