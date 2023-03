Salle comble à l’Harmonie pour le duo Dawn

Une salle comble avec bien sûr des habitués des concerts Fédérock, l’organisateur, mais aussi beaucoup de fans venus de plus loin pour assister au dernier concert avant que la famille de Jordan et Céline s’agrandisse ! Ils étaient accompagnés de David Alfano à la guitare, Éric Mantin à la basse, Sébastien De Smedt à la guitare acoustique et Jeremy Coppens à la batterie.

Il faudra maintenant attendre le 7 septembre au Zig-zag à Ittre pour les revoir.

La première partie était assurée par Micro B.

Jordan et Céline annoncent la sortie d’un single en mai et un album de 5 titres en septembre.

Il est possible de suivre leur parcours sur leur site internet: www.dawn-official.com