Hooverphonic mettra le feu à Couvin, lors des Fêtes de la musique

Au détour d’une conversation, on a pu comprendre que ce serait le groupe Hooverphonic. Ce serait là un beau cadeau aux Couvinois sachant que le principe de la Fête de la musique est d’offrir des concerts gratuits et que les prix pratiqués pour assister aux concerts d’Hooverphonic varient d’habitude entre 30 et 40 € ! Une somme de 1500€ a été prévue également pour la partie offerte par Fédérock et le centre culturel. C’est donc un budget de 50 000 € qu’on va flamber sur une soirée, représentant tout de même un peu moins de la moitié du budget annuel de 115 000 € alloué au centre culturel !