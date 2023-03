Un ambitieux projet pour rénover Couvin

La présentation du projet de rénovation urbaine au Conseil Communal était la dernière étape locale avant qu’il ne soit présenté à la commission régionale d’aménagement du territoire puis au gouvernement wallon. Ce projet réalisé en collaboration avec l’auteur de projet XMU s’articule autour de 10 fiches projets et de nombreux sous-projets, afin de concrétiser des souhaits citoyens en réponses aux défis que les villes doivent relever pour offrir un cadre de vie en adéquation avec notre époque.

Les 10 fiches projets établies ont fait l’objet d’une estimation budgétaire et ont été priorisées. Si ce projet de rénovation urbaine est accepté le coût sera de 30 000 000€ dont 10 000 000€ à charge de la Commune. à ajouter en partie aux 28 000 000 € de projets votés dans le cadre du budget 2023 !

Ce projet a été voté à l’unanimité, tenant compte que la Commune ne s’engage à rien et que ce projet ne sert donc qu’à l’obtention possible de subsides.

Dix idées pour restaurer le centre de la localité

Dix fiches de projets ont été élaborées avec une approche de la perception des citoyens sur le périmètre de rénovation urbaine proposé.

1. Reconversion du site du Bercet en centre administratif Communal, avec aménagement d’un parking sur le site, aménagement d’un cheminement piéton et cyclable si pertinent, du mobilier urbain, de l’éclairage, une signalétique et des plantations d’arbres. Nouvelle fonction de vitrine pour les artisans/artistes locaux et les associations.

Coût estimé : 954 000€ dont 381 000€ à charge de la Commune.

2. Valorisation du parcours de l’Eau Noire par des actions localisées sur les espaces des Fonderies Saint-Joseph, de la place Gouttier, des Allées, avec du mobilier urbain, des modules de jeux, des éclairages adaptés, l’amélioration du revêtement si nécessaire. Un aménagement de l’élargissement au niveau du home Saint-Joseph par des plantations et une rénovation des escaliers d’accès au cours d’eau sont également prévus.

Coût estimé : 874500 dont 349 800 par la Commune.

3. Rationalisation des parkings d’entrée et du centre-ville Création d’une nouvelle entrée parking Walkens venant de la rue Neuve par l’acquisition de parcelles et démolition d’éléments bâtis pour un accès aux motor-homes, reprofilage rue de la Goëtte. Création d’un parking d’entrée de ville sud, aménagement d’un espace d’événement temporaire (cirque), revêtements, mobilier urbain, éclairages. Sécurisation du parking Jardin des Mayeurs avec mobilier urbain, amélioration des plantations et des éclairages.

Coût estimé : 1 157 000 € dont 462 000 € par la Commune.

4. Création d’un écoquartier à proximité de la rue de la Maladrerie +-40 logements variés, aménagement d’espaces partagés, potagers, terrain de basket et réaménagement du parking Saint-Joseph en parking paysager de 36 places, éclairages.

Coût estimé : 9 732 500 € dont 2 133 000 € à charge de la Commune.

5. Reconversion du site du hangar Somy et du bâtiment du cadastre Acquisition du hangar Somy, démolition et création de 17 logements, aménagement d’un square public avec espace d’attente couvert pour les usagers TEC/SNCB, revêtement, mobilier urbain, éclairage. Acquisition du bâtiment du cadastre et création d’un mobipôle.

Coût estimé : 8 030 000 € dont 2 699 000 € à charge de la Commune.

6. Redynamisation du bas de la vieille ville, par l’acquisition de 5 bâtiments abandonnés ou à vendre et rénovation, acquisition de l’ancienne imprimerie, aménagement d’une liaison piétonne entre l’école et la ferme Walkens, aménagement de l’espace végétalisé existant en jardin partagé avec l’école. Reconfiguration de la Grand-Place, réaménagement Faubourg de la Ville, ruelle Tour Lévia et rue de la Ville à condition que cette voirie devienne communale.

Coût estimé : 6 152 600 € dont 1 409 040€ à charge de la Commune.

7. Requalification du haut de la vieille ville Acquisition de bâtiments abandonnés ou à vendre, rénovation de 5 logements, acquisition d’une portion de parcelle en vue d’y créer un belvédère. Acquisition de garages ou portion de parcelles en vue de créer quelques poches de parking, uniformisation du revêtement, éclairages adaptés et plantation d’arbres.

Coût estimé : 2 293 300 € dont 502 320 € à charge de la Commune.

8. Sécurisation des abords et de l’accès de l’athénée Jean Rey Acquisition de parcelles des anciens bâtiments de l’Institut Sainte-Marie (Saint-Germain) pour permettre la création d’un parking, aménagement cheminement piéton, éclairage, signalétique. Amélioration et sécurisation de l’accessibilité vélos, piétons et PMR à la rue A. Gouttier et ruelle Cracsot.

Coût estimé : 639 500 € dont 255 800 € à charge de la Commune.

9. Amélioration de la rue de la Falaise en tant qu’axe de liaison actif entre le centre-ville et les quartiers résidentiels sud-est par l’amélioration de portions de trottoirs, le reprofilage de la voirie, des éclairages adaptés, suppression de l’encombrement dû aux stationnements sauvages, accès PMR.

Coût estimé : 359 250 € dont 143 700 € à charge de la Commune.

10. Aménagement d’une liaison active pour les usagers actifs par l’acquisition de plusieurs garages ou portions de parcelles en vue de créer des poches de parking rue de la Consolation, rue Marie Pêtre et venelle reliant la rue Marie Pêtre à la rue Dessus de la Ville. Cela contribuerait au renforcement du maillage piéton existant.

Coût estimé : 440 000 € dont 176 000 € à charge de la Commune.

Si le projet de rénovation urbaine couvinois est retenu par le gouvernement wallon, cela signifiera que Couvin pourra, durant 15 ans, tenter de décrocher des subsides intéressants pour mener à bien son renouveau… s’il reste des capacités d’emprunts aux majorités en place ultérieurement, puisque la balise atteint cette année son maximum avec 99,68 %.

Il est clair que Couvin doit se réinventer au vu des nombreux changements qui ont impacté la ville, mais il faut maintenant qu’ambition rime avec réalisation, et l’on ne pourra que s’en réjouir!

Il ne faut toutefois pas oublier que des aménagements plus modestes et réalisables plus facilement peuvent aussi contribuer grandement au bien-être des habitants de nos villes et nos villages.