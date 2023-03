Le Pont Rouge sera un coin de verdure, à Couvin

Pour rappel, il s’agissait de supprimer un chancre situé entre la rue Saint-Roch et l’Eau Noire et d’améliorer la mobilité douce entre ce quartier et celui de la gare.

Ce petit chemin était autrefois très fréquenté par les ouvriers se rendant aux usines mais, mal entretenu et peu sécurisant par la végétation environnante, il avait été finalement délaissé.

L’acquisition de terrains par la Commune a permis de créer un bel espace qui sera arboré et éclairé.

Venant du grand parking du cimetière et de la rue Saint-Roch et en traversant la rivière sur une passerelle flambant neuve, on pourra rejoindre la gare via une promenade avec passage sur un ponton surplombant la rivière. Ce trajet permettra aussi de rejoindre la place Piron à pied de façon plaisante.

Ces travaux sur l’Eau Noire se sont faits sous l’impulsion de l’échevin Claudy Noiret, qui nous a confié que l’inauguration de ce nouvel espace rénové était prévue fin avril début mai au plus tard.

Cet aménagement des berges naturelles a permis la création d’une zone humide d’intérêt biologique dans le centre-ville et s’inscrit dans la continuité des travaux entrepris pour l’aménagement de l’Eau Noire, suppression des barrages, création de passes à poissons. qui ont déjà contribué à éviter des inondations, notamment en juillet 2021.

Depuis cette législature, l’Eau Noire a repris une place prépondérante dans les projets de développement de la Ville. Le centre culturel organisera d’ailleurs une série d’activités "Au fil de l’Eau Noire" dès ce 22 mars.