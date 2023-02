Sa tête est affichée à Petigny quelques jours avant le carnaval. Des slogans tels que "Mauvais Bien vï gredin" ou "Mauvais Bien ça sin l’sapin" sont placardés sur les murs des habitations. Résultat: le gaillard est activement recherché par les enfants des écoles le vendredi précédant le carnaval.

L’acte d’accusation suivi du jugement ne lui laisse aucune chance d’échapper au bûcher.

Axel explique: "Pour être désigné Mauvais Bien, il faut comme conditions premières avoir 18 ans et habiter Petigny. Ensuite, il est conseillé d’avoir une solide constitution car le métier comprend des risques lors de la poursuite et de la capture. Cela ne se passe pas toujours en douceur. On peut différencier les enfants lancés à mes trousses en deux catégories, ceux qui participent timidement et se lancent sur moi une fois attrapé, et d’autres plus téméraires qui eux n’hésitent pas à me bousculer pour me terrasser. Mais une fois qu’ils m’ont attrapé, une chose est sûre, certains, du fait que j’incarne un personnage nuisible, se déchaînent. Je suis un peu bousculé. Bon, je n’en dis pas plus au risque de décourager mon successeur, mais après 7 ans, j’ai assez donné. Place maintenant à un plus jeune !"