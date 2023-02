Couvin: une fièvre inclusive du samedi soir au Lindbergh

"Très régulièrement, nous organisons des séances musicales pour nos résidents, explique Gary Battoia, éducateur à la Ramure de Bouffioulx . Ils adorent s’exprimer par la danse. Mais ici, au Lindbergh, c’est vraiment superbe pour nos résidents: il s’agit d’une vraie discothèque inclusive puisque l’activité est ouverte à tous."

Une idée de trois éducateurs

Trois éducateurs de foyers spécialisés de la région (Loïc Bry, Jérem Tracxx et Tanguy Derinne), par ailleurs tous trois également DJ, collaborent avec le gérant de la discothèque couvinoise, Arnaud Sablon, pour organiser, trois fois par an, des après-midi "BeDifferent".

"Lorsque les trois éducateurs m’en ont parlé, j’ai trouvé l’idée vraiment géniale, insiste Arnaud Sablon. J’ai fait en sorte de rendre les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, tant pour la salle que pour les toilettes. En outre, tout mon personnel est bénévole, tous les frais sont pris à ma charge et les boissons sont vendues à prix coûtant."

Loïc Bry ajoute: "Étant éducateur depuis 5 ans et passionné de musique, je cherchais à créer un espace de rencontre inclusive. L’objectif est de proposer une activité durant laquelle tout le monde prend du plaisir, l’un à côté de l’autre, où il n’y a pas de différence. C’est un concept qui touche de plus en plus d’institutions spécialisées puisque nous accueillons aujourd’hui, au Lindbergh, quelque 400 participants venus d’horizons divers. Il est à noter que les éducateurs sont aidés par les étudiants de la section"éducation"des écoles Saint-Joseph de Chimay et de l’ISM de Pesche que nous remercions chaleureusement."

Une fête de trois heures

Durant trois heures, dans un décor de Saint-Valentin, Anne a fait la fête au son des tubes des années 80 et 90. Elle était toute radieuse de participer, pour la première fois, à cet événement.

"C’est super-génial, j’aime vraiment bien ça, nous confie-t-elle entre deux danses. C’est la première fois que je viens et j’en suis vraiment ravie. Ça me plaît beaucoup de rencontrer des gens et je danse beaucoup."

À voir les sourires radieux et les yeux remplis de mille petites étoiles des participants, sûr que les organisateurs et tous les bénévoles ont pleinement réussi leur objectif: tous égaux pour faire la fête !