Une expo sur la culture du viol, à Couvin: "Tu portais quoi ce jour-là ?"

L’exposition a été montrée pour la première fois en 2013 à l’Université de l’Arkansas aux États-Unis. Le projet est inspiré du poème Comment j’étais habillée, écrit par la docteure Mary Simmerling.

Des étudiants ayant subi un viol ont volontairement participé à la rédaction de brèves descriptions des habits qu’ils portaient au moment de leur agression sexuelle. Ces témoignages ont été utilisés pour reproduire leurs tenues, qui ont été exposées à côté du témoignage correspondant. Les tenues exposées ne sont donc pas véritablement les vêtements portés par les personnes ayant subi un viol.

Depuis 2013, cette exposition a été reproduite en de nombreux endroits, y compris en Belgique par Amnesty International.

Déconstruire le mythe de la culture du viol

Le but de cette exposition est d’apporter une réponse concrète à l’un des mythes les plus répandus de la culture du viol: l’idée selon laquelle les vêtements, et plus généralement la façon dont on est habillé, peuvent "inviter" au viol. C’est une idée dévastatrice, aussi bien pour les personnes ayant subi un viol que pour notre société.

En Belgique, 16% des personnes interrogées dans le sondage publié par Amnesty International Belgique francophone et SOS Viol en mars 2020 estiment que la responsabilité de la victime peut être engagée si elle est vêtue de façon sexy ou provocante. Un chiffre alarmant qui démontre que ce mythe a la peau dure. Un mythe auquel l’exposition apporte une réponse visuelle et artistique.

L’installation offre la possibilité aux participants ayant subi un viol de se voir autrement que par le prisme de leurs tenues, mais également par le biais de leur parole.

Rappelons que le viol n’est jamais la faute de la victime !

Conférence le 16 février

Au même endroit, le jeudi 16 février à 18 h une conférence se tiendra avec pour thème "La problématique de la culture du viol" et sera proposée par Dominique Deshayes, coordinatrice "Droits des femmes" à Amnesty International Belgique francophone. Elle sera suivie d’un échange convivial.

L’expo sera accessible du 13 au 17 février au public scolaire et ce soir du 16 février de 16h à 18h pour le grand public.