Couvin : quatre ans après l'agression à la “Soirée Plage”, on n'y voit pas beaucoup plus clair

Deux hommes et une femme sont poursuivis. Les deux premiers sont poursuivis pour coups et blessures. La seconde pour menaces avec un taser. Tous contestent les préventions. Oui, ils ont assisté à cette bagarre. Mais ils n’en ont pas été acteurs.

Vu les dénégations des prévenus et surtout les plaidoiries de la défense qui évoquait le laxisme des policiers et les manquements de l’enquête, le tribunal a ordonné l’audition de témoins afin d’y voir plus clair. Toutefois, près de quatre ans après les faits, pas certain que ces auditions ont pu donner un autre éclairage sur ces faits. Ce dont se souviennent les deux témoins entendues ce mardi: qu’un taser a été brandi par une femme. Et que les protagonistes sont de petite taille. C’est à peu près tout.

Le tribunal tranchera pour le 14 mars.