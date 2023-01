Plus de soixante véhicules divers, jeeps, camions, chenillettes blindées ou motos étaient garés face à l’église et à l’Espace Muséal "Brûly-de-Pesche 1940".

Ils étaient 170 participants reconstitueurs, en treillis d’époque à venir visiter ce lieu historique d’où Hitler a mené sa campagne d’invasion de la France. Certains en avaient déjà entendu parler, d’autres ne connaissaient pas le site et ont trouvé celui-ci extrêmement intéressant.

Ces reconstitueurs et reconstitueuses, car il y avait quelques dames dans le groupe, venaient de Normandie, des Vosges, de la région parisienne, de Luxembourg et des Pays-Bas.

Logés dans des chalets à Oignies, ils ont sillonné la région et outre Brûly-de-Pesche 1940, ils ont visité le musée du Chemin de Fer à Treignes.

Après leur visite du Ravin du Loup, traduction de Wolfsschucht, le nom de code donné par les Allemands au Grand Quartier Général d’Hitler à Brûly-de-Pesche, le convoi se dirigeait vers Cul-des-Sarts où les participants étaient accueillis par le club local du "39Regt d’infanterie AAAO" et des "Indian Head". Une belle rencontre assurément et l’occasion pour de nombreux amateurs d’admirer ces véhicules anciens chargés d’histoire.

Guillaume Conijn, participant, explique: "Je viens de Paris, et nous faisons deux à trois rassemblements par an avec des amis belges. C’est la première fois que je viens dans cette belle région. On aime la neige et les conditions climatiques ne nous gênent absolument pas. Nous logeons dans des chalets et on a déjà été logés dans des conditions bien moins bonnes. Nous sommes ici pour trois jours et cette visite à Brûly-de-Pesche est vraiment très instructive, je ne connaissais pas du tout l’existence de ce lieu. Vous habitez une très belle région pas très éloignée de chez nous et j’y reviendrai certainement."

Infos et réservations pour visiter le site historique: https ://bdp1940.be