La thermographie, peut-être pour la semaine prochaine à Couvin

En une nuit, voire deux, un petit avion bimoteur survolera l’entité de Couvin et, avec un spectomètre à infrarouge, il scannera toutes les toitures des immeubles de l’entité. Au rythme de 40 km2/heure, l’aéronef saisira aussi des vidéos et, en superposant les deux relevés, des cartes seront conçues, permettant de détecter les différences de chaleur, avec une précision à 30 cm par pixel. L’objectif est simple: offrir aux citoyens l’occasion de détecter d’éventuelles déperditions des anomalies thermiques dans l’isolation de leur maison.

Ce jeudi, le projet a été exposé à la population. Étonnamment, la réunion a été organisée à 10 h du matin, si bien que l’énorme majorité des participants avait des cheveux gris ou blancs… les autres Couvinois étaient sans doute au boulot !

Pas de souci néanmoins: la Commune se tient à la disposition de tous les citoyens pour répondre à leurs questions et cet article pourra peut-être vous éclairer, en relevant quelques points d’interrogations évoqués lors de la rencontre.

Quand ?

Quand ce survol aura-t-il lieu ? C’est la grande question. Il faut donc une météo propice pour ce faire. L’entreprise annonce une possibilité dès la semaine prochaine. Pour connaître la date du survol du bimoteur, il suffit de s’inscrire auprès de la commune, via le site internet www.couvin.be en tapant "thermographie" en recherche ou, si vous n’avez pas de connexion internet, de demander à être prévenu par téléphone, via le numéro 060/34 01 29.

Que faire le jour du vol ?

Le jour de la thermographie, il est conseillé aux Couvinois de bien chauffer leur maison, sans excès cependant. "On leur propose même d’ouvrir la porte des chambres non occupées ou des greniers, pour qu’un minimum de chaleur s’y dégage, ce qui permettra de mieux cerner les éventuelles déperditions", explique Régis Martel, directeur commercial d’Action Air Environnement, l’opérateur qui réalisera la thermographie. Mais si le grenier est isolé au niveau de son plancher ? "Alors, il ne faut rien faire: avec des algorithmes plus précis, nous pourrons peut-être détecter des ponts thermiques à hauteur d’une porte ou d’une trappe dans ce grenier."

Quand et qui aura accès aux données ?

Après le survol, il faudra un petit moment pour récolter les données et concevoir les plans. Ensuite, du personnel communal sera formé à leur interprétation. Après mars, les citoyens seront invités à découvrir les relevés effectués. Ces données seront privées. Seuls les fonctionnaires du service Environnement et les propriétaires des bâtiments y auront accès. Et pourquoi pas les locataires ? Le débat a secoué la réunion: "Ce sont souvent les locataires qui peuvent réagir pour calfeutrer çà et là, ou pousser le propriétaire à investir", a-t-on pu entendre. "Que faire si le propriétaire ne s’intéresse pas aux résultats ?"

La Commune reste sur sa position: la protection des données privées, qui appartiennent au propriétaire, sauf s’ils autorisent leur locataire à y avoir accès.

Et puis après ?

Lors de l’analyse des résultats, des premières pistes de solutions seront dégagées lors d’un échange avec le fonctionnaire local: "C’est un peu comme quand vous faites une prise de sang, a expliqué Régis Martel. La thermographie est le bilan sanguin. Ensuite, on analyse les résultats avec le patient. Lui seul connaît son corps et peut aider à interpréter certaines observations."

Par la suite, la Commune envisage de mettre en place des séances d’informations, des permanences, des animations et des conférences pour informer les Couvinois sur les techniques d’isolation et les primes à solliciter. Une plateforme Internet pourrait être créée pour échanger des trucs et astuces, voire pour mettre en place des achats groupés.

300 € de plus par audit

Enfin, le collège communal a décidé d’octroyer un subside de 300 euros par audit énergétique réalisé, en plus de la prime régionale. L’idée est de permettre aux Couvinois les plus précarisés d’avoir un diagnostic complet de l’isolation de leur bien. Précisons que la thermographie aérienne n’a pas la valeur d’un audit. C’est juste un complément d’information qui peut s’ajouter à un certificat PEB sollicité par ailleurs. Un service gratuit que la Commune a voulu offrir aux citoyens, en vue de les aider à traquer les ponts thermiques. Enfin, gratuit, tout est relatif: l’opération coûtera 49 000 euros, soit environ 3,5 euros par habitant.

