Revue des Rièzes et des Sarts: le souvenir du Dr André

Président-fondateur de la revue, le docteur André est un homme que l’on ne peut oublier tant il a eu une vie riche et chargée. Médecin, il a succédé à son père et a sillonné le plateau de Rocroi, avec sa voiture, par tous les temps. Il a soigné des milliers de personnes dans son cabinet aménagé pour faire face à toutes les situations qui pouvaient se présenter dans ce territoire relativement isolé.

Bourgmestre de Cul-des-Sarts avant-fusion, bourgmestre de Couvin, ancien membre des Forces Spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale, parachuté à plusieurs reprises dans notre pays occupé, résistant, historien… ses casquettes et ses réalisations sont innombrables.

Plusieurs anecdotes sont racontées dans ce numéro sur la façon dont la médecine se pratiquait à l’époque.

Une note manuscrite du Dr André fait également prendre conscience de l’importance du site historique de Brûly-de-Pesche, avec le séjour d’Hitler pour commander la campagne de France, depuis cet endroit reculé.

Un musée, initialement créé par le docteur André, a fait peau neuve pour adapter la scénographie aux plus jeunes qui n’ont pas connu cette période. Il serait heureux de constater que son œuvre évolue et perdure.

D’autres histoires sont contées dans ce numéro de la revue, dont une qui ne manquera pas de rappeler de nombreux souvenirs aux habitants du plateau de Rocroi: les visites de Saint-Nicolas aux Galeries Marée.

Une jeune fille crédule

C’était alors l’événement à ne pas manquer et l’occasion, pour les jeunes enfants, de déposer des listes de cadeaux à l’attention du grand saint.

La colombophilie est pratiquée depuis longtemps et notre région est réputée dans ce sport. On raconte même qu’une jeune fille, un peu crédule, s’était postée, sur les conseils de farceurs hilares accoudés au comptoir d’un bistrot voisin, en face du poste de douane de Brûly. On lui avait fait croire qu’elle pourrait voir les pigeons franchir la frontière à pied, avant de les voir décoller au coup de sifflet.

Bref, histoires et anecdotes se succèdent encore dans ce numéro, assurant une lecture passionnante et instructive. L’abonnement pour quatre numéros annuels est au prix de 22 €. D’anciens numéros sont encore disponibles sur demande.

Renseignements: raoulpestiaux@hotmail.comou par téléphone au 060/34 53 92.