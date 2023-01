En Fagne et Thiérache s’intéresse à l’hygiène et aux épidémies de jadis

Les registres administratifs ont permis à Christian Constant d’effectuer un relevé du personnel médical à cette époque. On ne faisait pas forcément appel au médecin, on comptait notamment sur la protection divine ou les "remèdes de bonnes femmes ". On ne faisait appel au médecin qu’en dernière extrémité. Vous découvrirez aussi lors de cette lecture les problèmes qui découlaient du manque d’hygiène, favorisant l’apparition d’épidémies, telles la peste, la variole ou le choléra. La grippe espagnole n’a pas épargné la région non plus.

Les registres de délibération des conseils communaux sont aussi une source de renseignements que l’auteur a exploitée. On y apprend que l’hygiène laissait à désirer avec des exemples concrets, principalement par manque d’eau qu’il fallait aller chercher dans les fontaines, les élus se sont efforcés d’améliorer les conditions d’acheminement de l’eau. En 1873, un projet de distribution d’eau dans la section de Gonrieux était à l’étude et il a fallu 4 ans pour réaliser les travaux.

Une série d’affiches d’époque préconisant les soins et les précautions à prendre pour éviter la propagation des épidémies est révélatrice des conditions de vie et d’hygiène de la population.

Dans cette revue, André Renier présente aussi la chaire de vérité du célèbre ébéniste couvinois Gilles Alexis Fonder datée d’environ 1765. Un meuble qui a failli être perdu !

Suit un autre article. Beaucoup d’habitants de Pesche l’ignorent mais le sous-sol de la rue Célestin Denis recèle une galerie captante de 146 m de long, 95 cm de large et 1 m 20 de hauteur. Un reportage photographique de cette galerie a été réalisé par Georges Michel en février. L’auteur de l’article est Gabriel Baudet.

Enfin, Léa Dorys raconte son arrivée dans notre région en 1940. Fuyant l’arrivée des troupes allemandes, elle a quitté son village de Clavier, avec une étape au couvent de Pesche et une autre à l’abbaye de Scourmont.

Le cercle d’histoire a eu 55 ans en septembre dernier. On ne peut que les encourager à continuer à exhumer et sauver de l’oubli ces témoignages du passé. Les plus jeunes sont les bienvenus au sein de ce cercle.

