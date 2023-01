Frasnes: après les excès des fêtes, place à la remise en forme

Après la période des fêtes de fin d’année, de nombreuses personnes prennent de bonnes résolutions et certaines reviennent plus souvent que d’autres. Se (re)mettre au sport, perdre du poids, c’est bien. Mais pour arriver aux résultats escomptés, non seulement il faut la motivation, mais aussi un soutien avec l’aide d’un coach. Dans ce contexte, en 2014, Sylvain Werrion, un jeune kiné, a fondé un centre de rééducation et de remise en forme à Couvin: KinéSport. Les locaux qu’il occupait se sont rapidement avérés trop exigus au vu de l’évolution de ses activités.

Installé à Frasnes

Voici peu, le centre médico-sportif a déménagé dans un nouveau bâtiment, rue du Pont Pavot, n° 29, à Frasnes. Il propose divers services: sport via du coaching personnalisé, des cours collectifs, de la préparation physique, des soins de kinésithérapie, de la diététique, de la podologie, des tests à l’effort, l’analyse posturale sur vélo… Objectif: accompagner à tout moment les sportifs amateurs, aguerris et professionnels afin de performer dans plusieurs disciplines. Le centre veut également proposer du sport-santé afin que les pratiquants d’activités physiques ou sportives puissent bouger pour réduire le stress, pour leur santé mentale et pour se sentir mieux dans leur corps.

"Toutes les tranches d’âges se côtoient en salle de sport", confie Sylvain Werrion, le gérant des lieux. "Cela va de 16 à 80 ans. Notre plus vieil affilié a 85 ans ! Les motivations sont variées puisque nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui se compose de cinq kinés, deux diététiciennes, un médecin du sport, un podologue, un coach mental et deux professeurs d’éducation physique. Nous avons des sportifs de haut niveau qui viennent chercher des conseils et s’entraîner avec différents coaches, mental ou sportif. Nous avons des patients qui viennent ici en rééducation, d’autres qui reprennent le sport et que nous prenons en charge de A à Z avec des programmes personnalisés. Fréquenter un centre médico-sportif comme le nôtre, c’est avoir un programme adapté à ses envies ou à sa pathologie."

Phénomène social

Il poursuit: "Le sport améliore de façon surprenante l’humeur, parce qu’il augmente la sécrétion de sérotonine, dite" hormone du bonheur "et offre une détente qui élimine le stress et régule les envies alimentaires. Les effets sur le corps, mais aussi le bien-être sont rapidement visibles".

Outre cet aspect, la pratique du sport ou du fitness est un phénomène social dans notre société ou l’apparence physique est mise en scène, notamment sur les réseaux sociaux. Avoir une apparence physique soignée témoigne, pour certains, d’un contrôle de soi et de l’image qu’on veut renvoyer.

Tout le monde n’a pas les mêmes motivations