Pour cela nous nous sommes rendus chez Ambiance Party à Mariembourg. Mme Dessel nous explique: "Notre secteur est lié à la fête, et maintenant qu’on peut de nouveau sortir et s’amuser les gens ont repris leurs habitudes et les soirées costumées ont de nouveau le vent en poupe. Se costumer, c’est apporter une dimension supplémentaire à une fête, lui donner une touche d’originalité et de surprise".

Il y a d’abord le choix du thème qui fait l’objet de discussion. Certains choisissent de se costumer en choisissant la première lettre d’un des prénoms du couple, Paul et Fanny se déguiseront en policiers tandis que Oscar et Pauline choisiront plutôt Pirates ou Pharaon.

Les plus en vogues sont French Cancan, années 20, années folles, disco, hippies, famille Tuche ou super-héros.

"C’est vraiment intergénérationnel, il n’y a donc pas d’âges pour se costumer. Le budget varie selon le choix d’accessoires mais le prix de location d’un costume est de 15 €, soit un budget très raisonnable."

Denis et Élise, présents dans le magasin au moment de notre passage, expliquent que la seule instruction donnée pour le déguisement de la soirée est que chaque couple doit être assorti. Élise: "On cherchait quelque chose d’original, autre que des Égyptiens ou zombies, on a décidé que Denis serait costumé en magicien et moi en lapin sortant du chapeau. Nous faisons ce réveillon en famille et entre amis et c’est une première pour nous que de nous costumer. Nous aurions bien essayé nos costumes pour vous les montrer mais ils sont déjà chez nous et nous sommes revenus pour rechercher quelques accessoires".

Une jeune collaboratrice du magasin, Elia Bertoia, s’est prêtée au jeu de la photo et a enfilé une tenue de policière style US. Il ne lui reste plus qu’à agrémenter le costume de quelques accessoires pour être parée pour la soirée du réveillon !

Un autre client, Florent Thonet, est à la recherche d’accessoires. À notre demande du thème choisi pour sa soirée de réveillon, sa réponse est pour le moins surprenante et originale: "Soirée moches", de quoi laisser libre cours à son imagination et à sa créativité pour être le ou la plus moche de la soirée. S’il y a bien un thème de soirée qui promet d’être surprenant, c’est bien celui-là.

Pourquoi ? Parce qu’il autorise le mauvais goût ! Le temps de cette soirée les fêtards pourront porter la tenue qu’ils ne pourraient jamais assumer dans la vie de tous les jours. Nul doute que les invités vont rivaliser d’ingéniosité.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleures photos d’ambiance costumée, promis, on publiera les meilleures !

Costumés ou pas, nous vous souhaitons de passer un agréable réveillon.