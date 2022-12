Couvin: le chantage du SPW au sujet du Grand Pont

Dans ce contexte, le Service Public de Wallonie, secteur mobilité et infrastructures (anciennement DGOA) propose ni plus ni moins que la Commune reprenne à sa charge la voirie des rues de la Ville, de l’Harmonie, Neuve et du Bercet ! Ces chaussées et trottoirs seraient remis à neuf, avant leur reprise par la Ville, comme discuté lors d’une réunion le 4 juillet dernier. Il n’y a pas d’alternative proposée pour reprendre les travaux du pont rapidement.

Les interpellations des deux députés couvinois (Eddy Fontaine à la ministre De Bue et de Françoise Mathieux au ministre Henry) n’ont pas donné de résultats probants. Et mercredi soir, lors du conseil communal, ils sont tous deux restés muets. On peut dès lors légitimement se poser la question: qui dirige dans ce dossier ? L’administration qui a reconnu ses erreurs et malgré tout s’obstine ou les ministres ? Ces derniers semblent pourtant impuissants dans ce dossier. En attendant, les citoyens et les commerçants trinquent pour une erreur qui ne leur incombe pas.

Le groupe Pep’s est réticent à la proposition du SPW, mais il ne la rejette pas. À ses yeux, un calendrier est nécessaire pour l’exécution de l’ensemble des travaux, ce qui semble difficile pour l’administration qui ne dispose pas, actuellement, du budget nécessaire.

"Des demandes ont été formulées, mais ni l’AWAP, ni le SPW n’ont répondu aux différents courriers de la Commune", précise Francis Saulmont (MR-IC).

Le conseil va donc donner son accord de principe pour accepter cette proposition, à condition qu’un calendrier précis comportant des astreintes en cas de retards d’exécution soit établi. La priorité sera bien entendu donnée pour le Grand-Pont.

Il est urgent que ce dossier se débloque et que voiries et trottoirs soient remis en état. Mais leur entretien futur, qui sera pris en charge par la Commune, ne sera-t-il pas une charge pour les générations futures de Couvinois ?