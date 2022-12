CPAS de Couvin: une hausse significative des services

La séance débute donc par des excuses du bourgmestre Maurice Jennequin (CVN) au sujet de ce matériel qui refuse obstinément de fonctionner. Il est vrai que le technicien n’a pas pu venir car son fils était hospitalisé. Dommage pour les citoyens couvinois !

Raymond Douniaux (Pep’s) signale que, ce soir, la majorité est minoritaire. Mais il ajoute que l’opposition ne fera pas blocage. Une suspension de séance de sept minutes est toutefois demandée.

Enfin, la réunion peut commencer par la présentation du budget 2023 du CPAS par la présidente Jehanne Detrixhe (MR-IC). Le budget présente un mali de 480 851 € nécessitant un prélèvement de 492 851 € pour atteindre l’équilibre.

Toujours plus de repas livrés

Le prélèvement réel dépendra des recettes antérieures non-budgétisées et de la réalisation du budget 2023. Le solde du fonds de réserve sera de 401 105 €.

Les services à la population sont en évolution constante, notamment pour les repas qui sont passés de 15 599 livrés en 2017 à 21 149 sur base des neuf derniers mois. Les plats sont confectionnés par "Le Châlon" à Chimay et sont facturés aux utilisateurs au prix coûtant, soit 7,70 €. Une observation: l’entité de Couvin étant la deuxième de Belgique en termes de superficie, les livraisons à domicile sont très onéreuses.

Malgré l’augmentation des services, l’évolution de la dotation communale reste la même depuis 2017, soit 2 183 000 €. En 2017 cette intervention représentait 31,11% des recettes du CPAS et ne représente plus, en 2023, que 23,82%. Il y avait 283 bénéficiaires du RIS au 31 décembre 2021 contre 259 au 31 octobre 2022. Le montant de base du RIS mensuel sera, au 1er janvier 2023, de 809,42 € pour une personne cohabitante, 1 214,13 € pour une personne isolée et 1 640,83 € pour une personne avec famille à charge.

Quarante mises à l’emploi par le biais du système "article 60" sont prévues pour un montant de 974 000 € et 1 500 demandes d’allocations chauffage ont été octroyées en 2022.

L’abstention d’Écolo

"Nous avons fini de rembourser le prêt Champagnat, ce qui est une très bonne chose puisque les bâtiments devraient être vendus après le déménagement du CPAS à la rue du Bercet, avec l’administration communale", précise encore la présidente.

Le budget est voté à l’unanimité, moins l’abstention d’Écolo qui regrette que pas un mot ne soit dit sur les SDF et que le CPAS prévoit une diminution du RIS.

"Je suis mécontent, intervient aussi Raymond Douniaux. Mes demandes n’ont pas été prises en compte, notamment la mise à disposition gratuite d’un deuxième rouleau de sacs bleus pour les familles nombreuses. Ce geste représentait un coût négligeable pour la Commune." Il constate aussi que le calendrier du Bureau Économique de la Province n’est pas pratique et lisible pour les citoyens. Il demande que la Commune soit consultée pour les prochaines éditions.