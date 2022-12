Couvin: Noël parmi 100 chevaux

Père Noël est passé dans l’après-midi faire un petit coucou à ses amis et les a comblés de friandises. Le public a déambulé dans le domaine gâtant les équidés de carottes. Au total, le refuge compte près de cent septante animaux (moutons, sanglochons et équidés). Le bilan de cette journée est satisfaisant, le petit train a été bien fréquenté ainsi que la boutique et la buvette. À noter qu’un artisan boulanger-pâtissier a réalisé bénévolement quelques délicieuses tartes. Rendez-vous le premier dimanche de février pour la réouverture.