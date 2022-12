Cul-des-Sarts: « Les vies du Château Thomas Philippe », par Régis Marée

Cul-des-Sartois amoureux de sa région et amateur d’histoire locale, Régis Marée, bien que résidant aujourd’hui à Charleroi, a gardé des attaches fortes avec son village d’origine. À ce titre, il écrit régulièrement dans la revue des Rièzes et des Sarts et est aussi membre actif dans l’Association du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts. La démolition du Château Thomas Philippe, début de l’année, ne l’a pas laissé indifférent. Pour rappel, les responsables de la maison de repos Le Domaine des Rièzes et Sarts avaient décidé d’abattre cet élégant bâtiment, jugé délabré et irréparable, dans le cadre de travaux d’agrandissement des lieux.