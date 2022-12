Agression après une soirée plage à Couvin: des témoins seront entendus

Il a notamment souffert d’une écorchure au front et d’une commotion cérébrale. Le 8 novembre dernier, deux hommes et une femme ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Les deux premiers sont poursuivis pour coups et blessures. La seconde pour menaces. Tous contestaient les faits qui leur sont reprochés. Oui, ils ont assisté à cette bagarre. Mais ils n’en ont pas été acteurs.