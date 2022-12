Parc nationale de l'Entre-Sambre-et-Meuse: des projets pour la biodiversité et pour un développement de la région

Protéger la biodiversité et la faire découvrir au public, c’est le leitmotiv du parc national. Voici les projets du dossier de candidature, à ce sujet:

– La création de 1 318 ha de réserves biologiques intégrales (RBI) forestières dès janvier 2023, dont 484 ha d’un bloc, sur Viroinval.

– L’acquisition de 100 ha de réserves.

– La mise en place d’un pâturage itinérant à travers l’ensemble de la Calestienne, du printemps à l’automne, avec deux bergers salariés, de Viroinval à Chimay.

– La mise en place de 1000 ha de forêt "en libre évolution".

– La restauration de 80 hectares de pelouses calcicoles.

– La reméandration de l’Eau Blanche sur 1 km entre Aublain et Boussu-en-Fagne.

– Une charte forestière a été établie à destination des gestionnaires publics et privés pour augmenter fortement la naturalité des forêts et évoluer vers des forêts naturelles de feuillus indigènes.

– Une charte agricole a également été proposée aux agriculteurs pour faciliter la transition agro-écologique dans la région. Actuellement, six y ont souscrit.

– Un renforcement du bocage au sein des prairies est également prévu, en particulier via le creusement ou la restauration de mares et la plantation de haies et vergers.

– Un lagunage pour deux sous-bassins de l’étang de Virelles permettra de récolter les eaux polluées et de les assainir juste avant leur entrée dans la réserve naturelle.

– Un plan d’acquisition pour l’agrandissement de la réserve naturelle de Virelles, vers le bassin-versant de l’étang, via des échanges proposés aux agriculteurs.

– La création de 5 ha de roselières pour créer des zones relais entre l’étang de Virelles et les étangs de Roly.

– La labellisation de l’Eau Noire en tant que "site de rivières sauvages" pour lancer des projets profitant à la biodiversité.

– 10 ha d’habitats de fonds de vallées et des forêts alluviales seront restaurés par coupe de semis naturels de résineux dans les bois communaux.

– 120 mares seront creusées pour rétablir une connexion entre des populations isolées et améliorer la capacité d’accueil de la forêt.

– Des actions seront menées pour recenser et élaborer une stratégie de lutte au sujet des espèces invasives, végétales ou animales.

– Des landes seront recréées à proximité des passages à faune de la N5, pour accroître la connectivité d’ouest en est de l’axe routier.

– Des projets d’action en faveur de l’avifaune sont envisagés, ainsi que le renforcement d’espèces forestières rares comme le genévrier, le néflier ou l’alisier, ou encore l’abeille noire à l’état sauvage.

– De même, des zones où la "nuit sera restaurée" seront créées, de manière à permettre l’observation des astres.

– Plusieurs projets visent à harmoniser le balisage des randonnées, à entretenir le réseau et à revoir l’atlas des voiries vicinales.

– Un point mobilité veut renforcer l’offre de transports en commun, développer le Flexitec, mettre en place un covoiturage événementiel et renforcer les réseaux cyclables.

Patrimoine et paysages

– Des actions seront menées pour protéger les paysages, via un observatoire des paysages et le développement de points de vue.

– Une action "paysage sonore" définira des zones de calme au sein d’espaces naturels, où l’on entendra peu de bruit artificiel, pour offrir aux visiteurs des lieux de ressourcement.

– Des projets sont liés au patrimoine: mise en valeur du patrimoine géologique mais aussi des fortifications celtes et du petit patrimoine.

Un développement économique

Enfin, un aspect primordial, c’est le développement économique que ce titre doit induire. À ce sujet, épinglons quelques projets:

– Développement de circuits courts, d’un entreprenariat "régénératif", de pépinières d’espèces indigènes.

– La création d’un label et de boutiques au nom du parc national.

– Le développement d’un "slow tourisme".

– La création d’un réseau de guides du parc, d’un jardin botanique temporaire, de topoguides, d’affûts mobiles et de diverses activités.

Une reconnaissance par le gouvernement wallon

Il s’agit du projet 98 du plan de relance de la Wallonie : la création de deux parcs nationaux.

Ce vendredi après-midi, le gouvernement wallon a nommé l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois à ce titre et, par cette même occasion, a offert une manne de 15 millions d’euros environ chacun pour le lancement d’une série de projets devant booster les régions concernées. Les finalités : mettre leur biodiversité en valeur, tout en la préservant… une fameuse gageure.

Le territoire du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse, tel qu’il se composera.

Cette subvention européenne, obtenue dans le cadre de la résilience d’après Covid, est à liquider d’ici 2026, le temps de mettre ces deux parcs nationaux sur les rails. Après cette date, ils doivent assurer leur autosuffisance financière… a priori du moins.

Au départ, sept régions avaient déposé leur candidature à ce titre. Il y a juste un an, la Famenne-Ardenne, les forêts de Brabant et celle de Saint-Hubert avaient été écartées. Restaient en lice les Hautes Fagnes, la Forêt d’Anlier, la Vallée de la Semois et l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ce sont donc ces deux dernières qui ont été retenues et qui recevront ce titre, apparenté à un label, qui devrait par ailleurs faciliter l’obtention d’autres aides financières par la suite.

Un bureau à Couvin?

Cette annonce permettra d’entrer dans le vif du sujet, dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

«L’ASBL créée il y a un an pour construire le dossier de candidature va évoluer, nous explique Philippe Chèvremont, détaché de la Fondation Chimay Wartoise pour instruire ce dossier. Jusqu’ici, ce comité réunissait cinq partenaires privés : Natagora, les Cercles des naturalistes de Belgique, la Maison du tourisme, la Wartoise et le parc naturel Viroin Hermeton. Il est prévu que des représentants des communes intègrent la structure.»

Un bureau physique sera aménagé : «Un bâtiment est pressenti : l’ancienne implantation du Département de la Nature et des Forêts, à la rue de la Gare à Couvin. Il occupe une position assez centrale et est facile d’accès, notamment près de la gare. Nous attendons une réponse de la Régie des bâtiments.» Treize équivalents temps pleins seraient embauchés au parc national, une partie étant recrutée et l’autre étant «affectée» au projet par les partenaires.

Dans le vif du sujet

Puis viendra le temps de la concrétisation des projets. De nombreuses fiches ont été rédigées, pour protéger la biodiversité du parc national autant que pour la mettre en valeur et en faire un atout de développement économique. «Mais la première année, il ne faudra pas s’attendre à de grands investissements. Il y aura d’abord une phase de mise en place, puis une autre d’avancée sur un ordre plus administratif, puisque nous devrons suivre les règles en matière de marchés publics. Les dépenses réelles et la réalisation des projets, ce sera plutôt à partir de la deuxième année d’activité.»

Néanmoins, l’équipe du parc national n’a pas attendu l’annonce de ce jeudi pour préparer la suite : «Les contraintes sont assez fortes en matière de délais, pour la mise en œuvre des projets. Nous avons donc commencé à travailler à la définition des profils à recruter et sur une série d’éléments administratifs, pour ne pas perdre de temps à partir du 1er janvier, date du lancement officiel du parc national.»

S’assurer une participation citoyenne

Outre la concrétisation d’une série de fiches-projets, l’équipe du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse devra veiller à un élément : l’appropriation de ce parc par la population, et sa participation dans sa vie quotidienne. «C’est un projet de territoire, qui doit se construire avec les habitants, insiste Philippe Chèvremont. On veut mettre en place une série d’instances pour les associer à l’évolution du parc. Cela passera par un conseil citoyen pour coconstruire des projets. On doit voir aussi comment impliquer les jeunes dans le parc national.»

Des portes d'entrées dans 5 communes

Des portes d’entrée du parc national devraient permettre d’attirer le public et de le diriger vers des lieux à découvrir et à visiter, sur le territoire.

Il y a des portes thématiques et des portes relais.

Les portes thématiques aborderont chacune un thème spécifique, lié au lieu où elles sont installées. Elles disposent d’un bâtiment d’accueil. Il y en aura à l’Aquascope de Virelles, aux Lacs de l’Eau d’Heure à la Plate-Taille, à la future Maison de la forêt de Petigny, à la tannerie de Dourbes et à la brasserie de la Thiérache à Momignies.

Des portes relais proposeront une offre de service plus limitée, au départ d’un centre d’intérêt touristique. On en trouvera :

– Au Fondry des Chiens à Nismes.

– À l’Écosite du Viroin à Vierves (porte des naturalistes).

– À l’Écomusée de Treignes (centre d’interprétation des paysages).

– À l’ancienne gare de Momignies (Mobipôle).

– Au château-ferme de Macon.

– Au barrage du Ry Rome à Petigny (art en convivialité).

– Aux sources de l’Oise (lieu de ressourcement).

– À la place de la Gare à Chimay (Mobipôle).

– À la gare de Mariembourg (Mobipôle).

Divers points d’intérêts seront développés sur le territoire, avec des miradors d’observation dans chaque commune, une balade sonore à Couvin, un théâtre de verdure à Momignies, une forêt de jeux libres, etc.

Une première place controversée

Qu’est-ce qui a permis à la candidature intersambriomosane d’émerger? Le fait que le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, par son déclin économique, ait pu finalement préserver son milieu naturel. Sa diversité est une richesse qui n’est présente nulle part ailleurs. Le nord du territoire se trouve dans la Basse Fagne (31 % du territoire du parc national, soit 7000 ha), le sud en Ardenne (51 %, soit 11000 ha) et, entre les deux, il y a la pépite : la Calestienne et ses pelouses calcicoles (18 %, 4000 ha). «Le territoire est presque intégralement (93,75 %) d’intérêt biologique ou paysager et 48,95 % bénéficient d’un statut de protection», indique le dossier de candidature.

Néanmoins, la première place acquise par l’Entre-Sambre-et-Meuse, avec des résultats largement supérieurs à ses concurrents, a fait grincer des dents, notamment dans les Hautes Fagnes, dont tout le monde pensait la qualification acquise d’avance. Dans la région verviétoise, des élus ont pointé un membre du jury, président d’Espace Environnement, dont l’association aurait signé une lettre de soutien au parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Une autre personne, membre du cabinet de la ministre Tellier, est réputée très proche des membres du parc national. Il serait l’ancien président d’une association qui soutient la candidature et par ailleurs domicilié sur Couvin.

«La composition du jury, ce n’est pas de notre ressort, explique Philippe Chèvremont, de l’équipe de rédaction de la candidature. Je pense que ce jury était composé d’experts académiques. C’était le cas pour la présélection en tout cas. Pour le reste, c’est de la responsabilité du cabinet de la ministre.»