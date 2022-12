« Une meilleure ambiance à Couvin »

"Le club est revenu à la charge une fois que l’ancien coach n’était plus présent, explique le jeune keeper de 23 ans. Depuis trois semaines, j’ai repris les entraînements avec le groupe et on m’a appelé pour jouer ce samedi."

Après avoir fait ses classes de jeunes à Sedan, Anthyme est parti du côté de Metz avant d’évoluer dans un club fort connu par Couvin-Mariembourg, Prix-lez-Maisieres où un certain Nabil Sirat a évolué. "Oui, on m’a beaucoup parlé de lui ici à Couvin mais je ne le connais pas et j’ai jamais joué avec lui", ajoute celui qui remplaçait Vincent Eugène, blessé.

De retour au sein de l’effectif Mariembourgeois, le résident de Sedan trouve que le groupe a changé en quelques semaines. "Je ressens que le noyau a plus d’envie, il y a aussi une meilleure entente et motivation entre nous, juge-t-il. Cela fait plaisir de jouer dans des conditions pareilles. Est-ce que je jouerai le week-end prochain ? C’est au coach à faire ses choix mais je me tiens prêt quoi qu’il arrive. Je me battrai jusqu’au bout de la saison."