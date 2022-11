C’est ainsi que les plus jeunes ont interprété "Quelle mouche l’a piqué", de Agnès Bouteilloux. Les 12-16 ans ont embarqué le public dans la pièce "Low Coast", de Fabrice Bourgeois. Enfin, les aînés ont invité les spectateurs "Au Petit Resto", de Monique Delcoustal. Les actrices et acteurs sont entourés de Jacqueline Briquet et Fabienne Chantrenne chez les 8-12 (où l’on compte cinq nouveaux acteurs), Adeline Guillaume et Adrien Chantrenne pour les 12-16 (six nouveaux). Les aînés sont dirigés par Bernard Jamin.

Les répétitions se sont déroulées sur deux mois, à raison de 1 à 2 fois semaine.

Le week-end des 21 et 22 janvier est à réserver dans les agendas pour la pièce jouée par les adultes.