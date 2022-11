Une « petite maison dans la féerie » pour découvrir Couvin autrement

À l’occasion de la quinzaine de l’eau, qui se tiendra la deuxième moitié du mois de mars, l’Office du Tourisme de Couvin envisage la création d’un Fairy Trail, une promenade en forêt agrémentée de lieux enchanteurs et de décorations féeriques.

Deux parcours sont prévus: l’un sur le toit des Grottes de Neptune, l’autre à Pesche, en un lieu encore pour l’instant tenu secret. Ces deux promenades, adaptées aux familles, seront ludiques et gratuites !

Wendy Barbençon, initiatrice de ce concours: "L’objectif de cette initiative est de continuer à inviter le public à découvrir notre région en y ajoutant un ingrédient attractif. Pour nous aider à remplir cette mission, nous lançons dès maintenant un concours ouvert à toutes et tous pour fabriquer des décors."

Le thème

" Le principe est simple: habitants de la région ou touristes, petits ou grands, laissent libre cours à leur imagination et créent leur propre décoration. Deux thématiques sont proposées: petite maison féerique ou porte féerique. Deux seules obligations: chaque création doit être " durable ", tant pour les matériaux utilisés que pour la capacité de résister aux froids et aux intempéries, et, par la force des choses, elle doit être féerique (maisons de fées, de nutons, de licornes, de dragons). Le règlement complet du concours est à consulter sur le site Web: tourisme-couvin.be et il y aura des récompenses pour tous les participants. Chaque participant dont la création a été retenue se verra récompensé et son décor sera utilisé sur le parcours du Fairy Trail. Les quatre plus belles réalisations seront sélectionnées fin mars après l’inauguration du Fairy Trail. Les gagnants seront contactés par l’Office du Tourisme selon leur rang et se verront offrir aux choix gdes pack Natura Park, des entrées à l’Aquascope, des accès au Pro1golf, des bons pour le mini-golf de Nismes, des bons pour les barques de Nismes, des entrées au château de Chimay ainsi que d’autres surprises. "

Pour participer

Pour participer, il faut s’inscrire par courriel à l’adresse info@tourismecouvin.be en indiquant ses coordonnées et en joignant une photo de son décor. Chaque participant devra remettre sa création entre le 3 et le 22 janvier 2023 au plus tard dans les locaux de l’Office du Tourisme ; le concours prenant fin le 21 janvier 2023 à minuit. Alors pas de temps à perdre, à vos créations, afin de contribuer à la féerie de notre région !

Infos: Office du Tourisme – Rue de la Falaise, 3 Couvin – 060 34 01 41 – Site Web: tourisme-couvin.be