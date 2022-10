Carte jaune: Diakhaby.

Buts: Cardon (1-0, 12e), Davrichov (pen., 76e), Dupire (2-1, 90e+6).

MONS : De Wolf, Bachy, Diakhaby, Da Silva, Dupire, Cordaro (87e Ait Oudhia), Lépicier (67e Stevens), Mbenti (63e Zorbo), Milokwa (46e Kaminiaris), Ippolito, Cardon.

COUVIN : Eugène, Delpire (67e Duchene), Magotteaux (87e Goossens), Murrone, Wackers (67e Hallaert), Galante, Gillis, Deppe, Lebrun, Davrichov, Perot (67e Belhamri).

Gabor Bukran qui a hérité d’un carton jaune puis d’un bristol rouge en toute fin de rencontre, ulcéré qu’il était par le directeur de la partie, était furieux: "L’arbitre avait annoncé trois minutes de temps additionnel et il en a ajouté quatre, je me demande encore pourquoi. J’ai des garçons en larmes dans le vestiaire, frustrés comme moi de ce manque flagrant de cohérence de la part du referee et d’avoir vu ainsi toute une semaine de travail bousillée de cette manière. Par moments, nous avions même mieux presté que notre adversaire. Croyez-moi, cela ne m’a pas du tout amusé de péter les plombs. Un point ici à Mons aurait valu de l’or. Et nous voilà plus que jamais le couteau sur la gorge avant de recevoir l’USGTH."

Ce n’est pas la première fois que Couvin perd des points en toute fin de match cette saison, la faute à des grossières erreurs individuelles. Mais à Mons, Gabor Bukran n’en voulait qu’à l’arbitre.

En face, hormis un faux pas en terre manageoise, Dante Brogno peut être satisfait de son entrée en fonction au Tondreau où ses troupes, à défaut d’avoir su faire le break, auront eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. "C’est sans doute la prestation la plus moyenne qualitativement parlant, depuis que je suis en charge de cette équipe. Notre première période avait été laborieuse à bien des égards et notamment sur le plan du déchet technique. Une fois l’égalisation concédée, j’ai pris un gros risque en alignant trois attaquants, ce qui nous a rapporté une flopée de coups de coin. Heureusement, la détermination ne nous a pas fait défaut."