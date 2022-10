Ce projet de GAL dans les communes de Couvin, de Philippeville et Viroinval permettrait de concrétiser des projets émanant des citoyens.

La députée Françoise Mathieu est contre le projet et ne mâche pas ses mots: "Nous devons absolument simplifier les choses. Nous n’arrêtons pas d’ajouter des couches à la lasagne institutionnelle. Et si nous disons toujours oui à tout, nous encourageons ce système. Que l’argent vienne de l’Europe, du fédéral, du régional ou de la Commune, il provient des mêmes poches: celles des citoyens. Dans dix ans, il n’y aura plus de sous ! On fait sans cesse des diag nostics. On sollicite l’avis des gens mais ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent autour des tables. Pour Couvin, au niveau mobilité, il y a le plan communal de mobilité, le PCDR, Mobilisem et autres. Toutes ces sollicitations lassent les citoyens et ralentissent les processus pour obtenir des résultats concrets."

Répondant à des interpellations lui conseillant de laisser sa place à d’autres si cela ne lui convient pas, elle répond: "Pas question, il faut des gens comme moi si on veut faire changer des choses."

Après de vifs échanges verbaux, Éléonore Malice, chargée du projet GAL ESEM, peut exposer les avantages que pourrait tirer Couvin d’une telle participation. Elle explique la complémentarité apportée par le GAL sur la mobilité, l’alimentation, la cohésion sociale et le parc naturel qui concerne plutôt la nature.

Cela apporterait une source de financement non négligeable, pouvant aller jusqu’à 1 785 000 € pour dynamiser le territoire et renforcer la collaboration entre les acteurs de terrain. Ce financement s’effectuerait sur quatre ans avec 90% provenant des fonds européens et régionaux et 10% par le parc naturel. Cela ne coûtera donc rien à la Commune.

Certains s’abstiennent, d’autres votent non. Mais finalement, le projet réunit suffisamment de suffrages pour être accepté. Le conseil communal de Philippeville doit encore se prononcer, avant que l’acte de candidature ne soit déposé par le parc naturel.