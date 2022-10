"Le service ordinaire se solde par un boni de 17 813,08 € à l’exercice propre et par un boni général de 4 665 746,66 €", explique-t-il. "Il a fallu ajuster des crédits notamment pour la réfection de la rue de l’Eau Blanche (+150 000 €) et l’achat de caméras par la zone de police (+70 000 € compensés par les 50 000 € initialement prévus). Une augmentation des frais de personnels de 33 000 € par rapport au budget initial 2022 est aussi à prendre en compte. Certains engagements programmés n’ont pas été concrétisés. D’autres sont retardés, ce qui a permis de limiter l’augmentation malgré les sauts d’index. En frais de fonctionnement, nous devons faire face à une augmentation de 308 182,83 € par rapport au budget initial."

Réfection de rues

La Commune a décidé de prendre en charge les frais de déplacement des ALE (10 000 €), des frais de chauffage (85 000 €), des frais d’électricité (50 000 €), la location de classes-modules pour Presgaux (16 000 €), une organisation sportive (20 000 €) et les pertes de l’intercommunale des sports (80 000 €).

Le Plan d’investissement communal et le Plan d’Investissement Mobilité Active communal et intermodalité prévoient, pour 2022-2024, plusieurs réalisations suivantes. On peut citer la deuxième partie de la rue de la Barrière à Pesche, la rue du Try-Pochaux et de l’Étang à Brûly, la rue des Juifs à Couvin, la rue Chéreulle à Petigny, la rue de la Platinerie et rue Moulin des Bois à Petigny-Couvin, la rue du Fourneau à Gonrieux.

Autres projets: la rue de France à Mariembourg, les rues Noiret et Roger Lambert à Pesche, l’équipement de deux Mobipôles à Couvin, l’aménagement de stationnement pour les vélos à Couvin, un cheminement piéton menant à la route Charlemagne et au Mobipôle Couvin et enfin la rue Verte Place à Petite-Chapelle.

Un autre point, proposé par Claudy Noiret, est âprement discuté, à savoir l’approbation d’un projet de restauration d’une lande à bruyère et de milieux semi-ouverts au ry de Serpent (au Ry de Rome).

Restaurer la lande du ry de Serpent

La formation socialiste Pep’s, par les voix d’Eddy Fontaine et de Vincent Delire, est très critique sur le fait de gyrobroyer une surface de 10 ha, puis de clôturer cette surface dans le but de préserver les vipères.

"Cela n’a aucun sens", lancent-ils. "Le girobroyage fera fuir les espèces présentes, à condition qu’elles y soient, ce qui n’est pas prouvé par un recensement."

Raymond Douniaux s’étonne: "Pourquoi relance-t-on la procédure alors que mon groupe a dénoncé ce projet, d’un montant de 106 833 €, à plusieurs reprises et notamment en conseil le 30 mars 2021 ?".

Le projet est voté majorité + Écolo contre opposition. Les frais ultérieurs, fauchage et entretien des clôtures, seront à charge de la Commune..