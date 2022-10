Nouvel éclairage pour le stade Dubuc, à Petigny

Enfin, les joueurs pourront s’entraîner et jouer en nocturne. "Ce nouvel éclairage est conforme aux exigences et est homologué par le comité provincial de football et ce jusqu’à la P1", nous informe la présidente Stéphanie Dubuc. Le projet a été sollicité depuis plus de cinq ans mais le problème était que le club n’était pas sous statut d’ASBL. C’est ainsi que la Commune de Couvin a subsidié ce projet sur fonds propres. Les différents services communaux se sont mis au travail afin que ce projet devienne une réalité. Après les discours d’usage, le match Première de P2 contre Surice a pu se dérouler sous ce nouvel éclairage. La fanfare de Nismes a rehaussé la manifestation de sa présence.

Les responsables du club et mandataires communaux remercient en particulier les huit ouvriers communaux pour cet excellent travail. Pour réaliser l’ouvrage, un subside de 25 374 € avait été obtenu le 27 décembre 2021. Il est à signaler que ce nouvel éclairage, malgré le plus grand nombre de spots, consommera moins que l’ancien.