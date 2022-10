Couvin: l’aide ménagère vole pour plus de 50.000€ de bijoux chez une octogénaire et les revend pour… 5.900€

Ce n’est que début 2021 que la victime a constaté le vol. Les soupçons se sont rapidement dirigés vers l’aide ménagère car seuls la victime et son mari étaient au courant de l’existence de cette pochette de bijoux. Personne d’autre qu’eux et la prévenue n’avaient par ailleurs accès à la chambre à coucher. "Pendant plusieurs mois, on lui a soumis des éléments d’enquête toujours contestés. C’est grâce aux investigations des enquêteurs qu’on a pu obtenir des aveux. Ils ont retrouvé une société de rachat d’or qui a versé une somme de 5 900 euros sur le compte bancaire d’un des deux prévenus ", indique la partie civile.

« Une mauvaise opération »

"Elle a fait une mauvaise opération dans cette affaire", plaide la défense de l’aide ménagère. En effet, la valeur des bijoux volés est estimée à 54 000 euros. Ceux en or ont été revendus pour 5 900 euros. Soit une différence de près de 50 000 euros qu’elle devra rembourser soit auprès de la victime ou de la compagnie d’assurances qui est intervenue à concurrence de 20 000 euros. "Vu sa capacité financière, elle n’aura pas assez d’une vie pour le faire", poursuit son avocat.

"J’étais dans le creux de la vague. J’ai commis ces faits pour nourrir mes enfants, pour qu’ils ne manquent de rien. J’avais bien un revenu mais avec les dettes, etc. Ce n’était pas simple", a expliqué la prévenue lors de l’audience. "Dans le cadre de votre métier, il faut quelqu’un de confiance, vous entrez dans l’intimité des gens. Ce n’est pas très glorieux.", réagit le président.

Le parquet de Namur requiert des peines de 18 mois et un an de prison tandis que les avocats des deux prévenus plaident chacun une peine de travail. Jugement le 23 novembre.