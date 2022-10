Le prévenu a notamment volé et échelle et une tronçonneuse dans un chalet, par représailles. Autre vol : celui d’une brouette et d’un pantalon de travail dans une seconde résidence. "Je pensais que la maison était abandonnée car je passe régulièrement devant et il n’y avait jamais personne." Troisième vol, celui d’un kayak qui se trouvait sous le car-port d’une habitation. Le prévenu pensait qu’il était… à donner. Le Couvinois a aussi menacé une automobiliste avec un pistolet à air comprimé à la suite d’un différend de roulage. Enfin, la justice lui reproche d’avoir porté un t-shirt de la police, qu’il n’était pas autorisé à revêtir.

Pour son client qui vit "en marge de la société", la défense a plaidé le sursis probatoire.

Jugement le 22 novembre.