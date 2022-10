Arbitre: Munana.

Cartes jaunes: Willaert, Lebrun, Wallaert, Magotteaux.

Carte rouge: Lella (88e, 2 c.j.).

Buts: Gillis (0-1, 8e), Kimbaloula (1-1, 42e), Perot (1-2, 71e), Sylla (2-2, 85e).

BRAINE: Mwaso, Samutondo, Lella, Laurent, Duga, Smeets (64e Lo Giudice), Wallaert (76e Teirlinckx), Merchier (76e Roman), Ladrière, Willaert (57e Sylla), Kimbaloula.

COUVIN: Repan, Delpire, Magotteaux, Murrone, Galante (94e Goossens), Hallaert, Lebrun, Gillis, Davrichov (68e Duchene), Deppe (68e Belhamri), Perot.

Olivier Suray entendait fêter son anniversaire sur une première victoire brainoise mais il n’en est rien. "On espérait les trois points et on a mis tout en œuvre pour y arriver mais on encaisse encore une fois sur phase arrêtée alors que ce ne sont pas des joueurs d’1m90 en face, analyse le T1 local. Et c’est dommage car on s’est mis en difficulté nous-même, notamment dans les quinze premières minutes du match, et il fallut cette claque pour nous réveiller. Après, la page arbitrale a aussi conditionné le reste du match."

Suite au but d’ouverture de Gillis dont la tête lobée surmontait Mwaso, il semblait y avoir penalty sur Willaert. Le même Willaert voyait ensuite son but annulé pour une faute peu évidente sur Galante. Braine finissait par égaliser méritoirement avant le repos via Kumbaloula et prenait d’emblée les choses en mains à la reprise mais sans se montrer très dangereux. Mwaso réalisait un arrêt de grande classe face à Gillis mais devait s’avouer vaincu face au joueur visiteur suite à une mésentente défensive vingt minutes plus tard. Couvin filait vers un succès un peu flatteur quand son gardien commettait une bourde digne d’un bêtisier en voulant geler le ballon dans son rectangle mais en se faisant surprendre par Sylla qui égalisait dans un but vide. Mais malgré la bonne prestation de ses jeunes, Braine ne décolle toujours pas. Suray survivra-t-il à ce bilan de 3/24 ? "On travaille bien, l’ambiance est là et la motivation était présente ce dimanche. En tant que coach, difficile de faire plus. Wait and see."