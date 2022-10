Couvin: une dame vulnérable victime d’un vol crapuleux, règlement de comptes entre sans abri ?

Juin dernier, en fin d’après-midi, dans un parc de Couvin. C’est là qu’une dame née en 1974 et connue comme SDF décide de s’asseoir pour boire une cannette. À ce moment, un trio (deux hommes et une femme) et son chien se dirigent vers elle. Pendant que la dame tient l’animal en laisse, un des deux hommes maintient la victime (on parle de strangulation) tandis que l’autre s’empare du portefeuille. Ils se rendent ensuite au "Paki" pour aller chercher à boire. C’est là qu’ils sont interceptés.