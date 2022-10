Couvin: 55 ans pour la revue Fagne et Thiérache

Le comité de la revue En Fagne et Thiérache avait convié la population au 55e anniversaire de la revue. Le public avait répondu présent et c’est devant une salle comble que le bourgmestre Maurice Jennequin a salué le travail de tous les bénévoles qui œuvrent pour que notre histoire reste vivante et ne tombe pas dans l’oubli. Ensuite, le président du cercle d’histoire, Christian Constant, a rappelé qu’un anniversaire est un moment de partage de souvenirs et est l’occasion de réunir des personnes que l’on aime. Il s’est réjoui que deux dames viennent de les rejoindre, Patricia Bultot et Françoise Gillard, féminisant ainsi un peu plus le comité.