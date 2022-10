Lamort impatient, pas revanchard

L’attaquant de 29 ans ne partira pas en vacances avec Gabor Bukran, c’est évident. "Mais je n’ai plus rien à dire là-dessus. C’est du passé. J’ai vécu quelques années sombres après le Covid et la descente de division. Cela ne sert à rien de rester sur un sentiment négatif. Je suis reparti de l’avant."

Raison pour laquelle l’ex-joueur de Seraing a choisi Tamines pour se relancer. "Je suis heureux d’être tombé dans un bon groupe, avec des gars que je connaissais déjà pour la plupart. On s’entend tous bien, ça fait plaisir. C’est l’essentiel pour moi, j’avais envie de retrouver un club stable, un projet et une bonne ambiance. Tamines est ambitieux et c’est un challenge intéressant pour moi."

L’arrivée de Paul Locicero aux commandes du club n’a rien changé dans la tête de Valentin. "Je ne le connais pas vraiment mais je sais qu’il a des projets pour le club. Il a prévu de dévoiler ses idées pour Tamines très prochainement. On verra, je n’ai aucune crainte, que du contraire."

Débloquer ses stats

Sur le terrain, face à Couvin, le numéro 30 taminois aimerait débloquer sa ligne de stats. "Je n’ai pas encore décroché d’assist et de but. Le collectif prime toujours mais cela me ferait le plus grand bien moralement. J’ai joué quelques fois arrière droit, ce qui ne doit pas m’empêcher d’être à la base d’actions décisives. J’espère que ce sera pour dimanche."

Si Couvin a connu quelques changements, "Val" s’en méfie très fort. "Après des débuts difficiles, ils viennent de prouver à Gosselies et contre Jodoigne qu’ils répondaient présents. Il va falloir s’accrocher. Mais à domicile, on doit enchaîner les victoires ", conclut Lamort, quelques minutes avant de prendre la direction de la Basse-Sambre pour le dernier entraînement de la semaine. "On covoiture avec François, Robin, Pat et Julien. C’est plus cool, les trajets passent vite."