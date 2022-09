Presgaux: 55 ans pour la revue En Fagne et Thiérache

À l’occasion de l’anniversaire d’ En Fagne et Thiérache, nous avons rencontré Christian Constant, président de la revue.

Après 55 ans de parution, il y a encore des sujets à exploiter ?

« On pourrait croire qu’il n’y a plus rien à raconter. Mais nous avons encore pas mal d’articles en réserve. Nous devons anticiper pour alimenter notre revue trimestrielle avec des sujets variés. Hélas, nous constatons que la moyenne d’âge de nos contributeurs est en augmentation (+-70 ans). L’aîné est André Regnier, qui a 86 ans. Les conjoints participent activement aux réunions, aux recherches et à l’organisation de la revue. Nous avons eu jusqu’à 600 abonnés et nous en avons encore un peu plus de 500, preuve de l’intérêt de plus jeunes pour l’histoire locale. Nos domaines de prédilection sont la vie de la région et son folklore, la géographie et le milieu naturel, l’histoire, la littérature wallonne, les dialectes wallons et tout ce qui concerne notre région. »

Comment vous est venue cette passion pour l’histoire locale ?

« À l’âge de 11 ans, mon instituteur, M. Louette, de Forges, m’a donné le goût de l’histoire, de la géographie et le plaisir d’expliquer le pourquoi des choses. C’est une passion qui m’a suivi même pendant ma vie professionnelle où je passais mes soirées et mes week-ends à m’intéresser à l’histoire en général et au passé de ma région. Nous espérons que des plus jeunes s’y intéresseront aussi afin de pérenniser la revue. »

Le Tome 215 d’ En Fagne et en Thiérache est paru avec un sommaire diversifié allant de la galerie captante de Pesche, un trésor souterrain méconnu, par Gabriel Baudet ; l’histoire des cloches enlevées par les Allemands à Forges en 40-45 par R. Louette ; l’histoire de Jeanne Polchet qui a épousé successivement trois mayeurs de Gonrieux, par Christian Constant.

Un petit rappel: l’abonnement annuel aux quatre revues permet aux lecteurs de se délecter de ces belles pages de notre histoire régionale.

Renseignements: 060 34 53 27 charles_mj@hotmail.com