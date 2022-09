Des parents d’élèves mécontents à l’école de Presgaux

Les parents constatent que, malgré plusieurs interpellations des enseignants et parents, rien ne bouge. Ils envisagent de refuser que leurs enfants aillent à l’école dans ces conditions. Au vu des photos montrées par des parents, on peut tout de même légitimement s‘étonner: pourquoi a-t-on attendu une telle dégradation du bâtiment pour intervenir et pourquoi n’a-t-on pas mis à profit les vacances scolaires pour remettre en état celui-ci ? Même l’échevine de l’Enseignement, Marie Depraetere (CVN), a reconnu qu’elle ne mettrait pas sa fille à l’école dans ces conditions !

L’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC), a pris compte de l’urgence et les classes ayant été fermées cette semaine, les menuisiers communaux placent des plaques pour remplacer le plancher défaillant. Ce vendredi, une équipe d’ouvrières d’entretien devait procéder à un nettoyage en profondeur des classes.

Concernant la toiture, celle-ci va être entièrement refaite, plusieurs ardoisiers ont été contactés, et l’attribution des travaux se fera sur base de la rapidité à laquelle le chantier pourra commencer. Il est vrai que naguère, la Commune comptait ses propres ardoisiers… ce n’est plus le cas.

Concernant le financement, la Commune dispose d’un crédit sécurité qui sera engagé et cela ne nécessitera pas de modification budgétaire.

Laurence Plasman (Pep’s), précédemment échevine de l’Enseignement, proposait que la Commune loue des containers afin que les élèves puissent reprendre l’école pendant les travaux mais le Collège n’a pas jugé cela nécessaire pour le moment, la situation devant évoluer rapidement.

Le Collège a invité les parents et enseignants à venir ce vendredi pour constater l’état des classes. Finalement, ils n’ont pas pu rentrer, pour des raisons de sécurité. Les travaux seront réalisés le plus vite possible et, comme l’a suggéré Laurence Plasman en conseil, le 6 octobre, des conteneurs seront ouverts aux enfants. D’ici là, les cours seront dispensés à la salle des Lurons dégourdis.

L’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC), a promis le passage d’un organisme agréé afin de certifier l’absence de danger pour les enfants et les enseignants. Si la situation n’est pas satisfaisante, il est certain que les parents feront appel à des organismes de santé et sécurité pour appuyer leurs griefs. Une telle situation nuit bien évidemment à l’image des petites écoles, tellement nécessaires en milieu rural.