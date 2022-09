Thibaud Hallaert, le juste milieu

Le tableau aurait pu être parfait. Hélas, en voulant récupérer un énième ballon dans le milieu, Thibaud s’est blessé. "J’ai fait un mouvement inhabituel et j’ai senti que ça lâchait derrière la cuisse. À mon âge, ça ne pardonne pas. J’espère vraiment que ce n’est qu’une contracture. J’ai assez donné la saison dernière avec les blessures. Ici, c’est l’ischio gauche. L’an dernier, c’était le droit."

Repositionné en milieu de terrain, Thibaud, 31 ans en novembre prochain, a retrouvé sa place de prédilection sur le synthétique de Gosselies. Et toutes ses sensations. "Je suis content de mon match, c’est vrai, confirme l’ancien joueur de Bièvre. J’ai ratissé pas mal de ballons. C’est la première fois de la saison que je rejoue à cette position après avoir commencé en défense centrale. Cela reste à cet endroit du terrain que je me sens le mieux même si on court beaucoup plus, c’est sûr. Je suis bien crevé d’ailleurs (rires)."

Sur une jambe ou en pleine possession de ses moyens, Thibaud se réjouit de revenir à l’entraînement mardi. "Enfin, on va reprendre la semaine dans la bonne humeur. Le coach aime bien faire son débriefing le mardi et ces derniers temps, ce n’était pas la joie. Ici, moralement, je sens le groupe libéré."

Un groupe qui reverra bientôt Simon Vanlerberghe. Il s’est remis à disposition de l’équipe. "Mais avec un programme adapté", précise Gabor Bukran qui a par contre perdu Sory Kaba pour de longues semaines. "Il a une déchirure de 14 (!) cm aux ischios, précise le coach. Et Tom Sobry s’est blessé à moto, son genou est bien touché."