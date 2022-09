Les Fagnards punis à la… 88e minute

Cartes jaunes: Wackers, Hallaert, Mundine, Vallera, Eckhaut.

Buts: El Araïchi (0-1, 88e).

COUVIN: Repan, Murrone, Delpire (52eBelhamri), Gillis, Q. Deppe, Wackers, N. Deppe, Duchene (64eGalante), Magotteaux, Hallaert, Perot (78eGoossens).

ATH: Zimine, Hospled (90eDubois), Herbecq, Vandeville (60eItoua), Leleux (23eEckhaut), Nzuzi, Di Sciacca, Mundine, Leleu, Vallera, Mangunza (69eEl Araïchi).

Les Fagnards n’ont décidément pas de chance. Encore vierges de points au classement et de buts inscrits, ils n’ont pas encore pu débloquer leurs compteurs au terme de la troisième journée de championnat. Pire, leur espoir d’arracher un petit point face à Ostiches-Ath s’est envolé à la 88e, sur une erreur individuelle. "Il nous a manqué beaucoup de choses, souffle le coach Gabor Bukran. Cette défaite est un gros coup sur la tête, d’autant plus qu’on leur donne la victoire suite à une erreur individuelle. Sur les cinq buts qu’on a concédés depuis le début du championnat, quatre sont de notre responsabilité. C’est inquiétant."

La première période est relativement pauvre en occasions. La cause? Trop de déchets et de mauvais choix offensifs de la part des deux équipes. Les seules occasions à se mettre sur la dent viennent de N. Deppe sur coup franc et de Sciacca également sur phase arrêtée. Mais les filets ne tremblent pas. N. Deppe, bien servi par son frère, tente sa chance de loin mais Zimine veille au grain. C’est la seule fois de la première période où le portier tournaisis a dû s’employer. La seconde mi-temps est un peu plus palpitante.Mundine tente par deux fois de tromper le portier fagnard. Sa deuxième tentative rencontre d’ailleurs le cadre de Repan. Si les Fagnards réagissent fébrilement par Q. Deppe, leurs adversaires en remettent une couche. El Araïchi, fraîchement rentré, est l’auteur d’une magnifique bicyclette, mais son envoi rencontre cette fois… la latte. On pensait alors se diriger tout doucement vers un match nul, mais c’était sans compter sur ce même El Araïchi. À la 88e, le bourreau des Fagnards profite d’une passe en retrait mal appuyée de Murrone à Repan pour subtiliser le cuir et le mettre au fond. Un véritable coup dur pour les Couvinois, dont ils ne se relèveront pas.