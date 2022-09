Mariembourg: un double anniversaire pour les entreprises Vos

L’entreprise commercialise toutes les pièces détachées multimarques relatives à la poêlerie et au chauffage, ainsi qu’à la fumisterie. Elle est leader belge sur ce marché.

La société RV Distribution voit de son côté le jour en 2002, afin de diversifier les activités par la vente de différentes marques de poêlerie.

En 2010, Vos Group naît et Jean-Pierre Vos passe le relais à son fils Ralph, après 50 ans de travail. D’autres activités sont venues se greffer au fil du temps et la gamme autour du feu, plancha au gaz, pellets et autres matériels s’étoffe.

Voici quelques jours, la société JP Vos Hi therm products a ainsi fêté ses 30 ans et RV Distribution ses 20 ans. Le groupe Vos s’étend maintenant sur plus de 6500 m2et emploie une quinzaine de personnes. Le rayon d’action de la société s’étend bien au-delà de l’Europe, perpétuant en quelque sorte le passé couvinois de la poêlerie.