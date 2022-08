C’est dans l’univers de Léa, célibataire, sans enfant et travaillant à l’hôpital à l’étage des personnes âgées qu’elle distille des trucs et astuces, au fil des pages afin d’ouvrir les yeux sur la manière de lier l’amour, l’humour et la spiritualité à coups de conseils, de mantras et de pensées positives.

Au fait, Trucs et Astuces, ce sont aussi les noms de son chien et de son chat qui lui feront rencontrer le vétérinaire, un homme charmant avec qui elle filera, ou pas, le parfait amour. Nous avons tous des attentes et, parfois, celles du partenaire sont différentes.

Il n’arrive jamais seul

Cela se traduit en signes, en gestes ou en réactions qu’il faut interpréter avec objectivité, ce qui n’est pas toujours le cas lorsqu’on a des étoiles dans les yeux et les jambes flageolantes.

Sophie Carré nous livre ainsi des clés pour traduire ces émotions par le biais des conversations de Léa avec son amie Nina et Madame Aurore, une de ses patientes cartomancienne et fine psychologue.

De ce livre, le lecteur retiendra un bon moment de lecture, des conseils sur des choses tellement évidentes qu’il est utile de les rappeler et, enfin, que le bonheur n’arrive jamais seul. Pour ne pas le laisser filer, il faut se mettre dans les conditions d’écoute. Le Bonheur se trouve au quatrième étageest un livre léger à lire, drôle et qui peut aussi servir de guide.

Sophie Carré explique: " Par choix, j’aime me retrouver seule. Le 12 janvier exactement, sortant de la maison pieds nus avec mon chat, je m’aventure dans la pelouse couverte de givre.

Je me dis "ça caille" et je me mets à rire car je sens mon cœur battre dans mes deux pieds. Beaucoup de moments et de situations me font rire et je me suis dit que j’écrirais bien cela sous forme de nouvelles. Je rentre. Mon chien a les babines retroussées et semble rire de moi. Je m’installe à mon ordinateur et je commence à écrire l’histoire de Léa, sans savoir qu’elle s’appellerait Léa, sans savoir non plus où elle travaillerait."

Du plaisir à écrire

L’auteur explique qu’elle a choisi le 4eétage de l’hôpital parce que c’est celui des aînés. L’âge de son personnage, 40 ans, et le fait qu’elle soit sans enfants, lui laisse des perspectives d’avenir énormes. Ces personnes ont un passé, des histoires à raconter.

"J’ai pris un plaisir énorme à écrire,reprend Sophie Carré.C’est venu tout seul. J’ai un esprit positif et, sans prétention, je n’ai jamais douté que ce serait publié. Au fil de l’écriture, je me suis dit que si cela me fait du bien, cela aura le même effet sur les autres. Ce roman n’est pas autobiographique mais je me suis inspirée de petites choses vécues. J’ai également cité quelques endroits, quelques commerces locaux pour faire un clin d’œil à la région."

Le livre de Sophie Carré est disponible dans les librairies de la région.