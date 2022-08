Jeoffrey Aspiazu travaille à la Miresem à Philippeville. Il crée des vidéos et des roadbooks pour faire découvrir aux motards de nouveaux itinéraires dans nos régions. Celles-ci regorgent d’endroits insolites et méritant le détour, choses que nous allons chercher parfois dans des contrées lointaines.

L’idée lui est venue lors de la découverte des souterrains de Philippeville à l’occasion d’un événement professionnel. Pourquoi aller chercher bien loin ce qu’on a et qu’on ne connaît pas chez soi!

Il a donc ouvert un site internet où on peut visionner des vidéos d’itinéraires, d’aventures à motos et les belles découvertes qu’il a filmées. À la base enseignant en sciences humaines, c’est tout naturellement qu’il veut partager ses expériences au plus grand nombre.

Ayant lancé sa chaîne YouTube en 2019, de quelques abonnés il a passé cet été le cap des 1000 abonnés! Jeoffrey voudrait maintenant s’entourer d’une équipe pour encore mieux développer son projet.

Samedi, il organisait la première rencontre avec ses abonnés et une septantaine de motards se sont rassemblés au Chemin de Fer des 3 Vallées à Mariembourg pour s’élancer vers Brûly par le Barrage du Ry-de-Rome, Cul-des-Sarts, Dailly, Aublain, les Lacs de l’Eau d’Heure, Philippeville, Doische et retour au point de départ à Mariembourg.

Une belle expérience et de belles découvertes pour ce groupe de motards dont un Parisien, des Bruxellois, des Liégeois et d’autres venus de toute la Belgique. La balade s’est déroulée sans anicroches grâce à l’excellent encadrement par les capitaines de route et la bonne préparation préalable.

Vous pouvez visionner les vidéos sur YouTube " Tourisme &moto " bien calé dans votre fauteuil de salon! Il y a également un site internet très bien fait.