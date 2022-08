Couvin: le Pont-Rouge et ses abords en travaux

La ruelle était enserrée par de vieilles palissades en béton que la végétation avait envahies. Le lieu, n’ayons pas peur des mots, était mal fréquenté et déserté par la population locale qui l’utilisait auparavant.

Remplacer la passerelle

Les travaux en cours sur l’Eau Noire consistent à remplacer la passerelle branlante et à aménager les berges. Les murs en béton ont été abattus et la végétation envahissante a été coupée. Seuls quelques arbres intéressants ont été préservés.

Un sentier permettra de relier directement le grand parking du cimetière à la rive de l’Eau Noire. Le réaménagement du sentier menant de la rue Saint-Roch à la passerelle permettra aux habitants de se rendre à pied ou à vélo, de façon sécurisée, vers la gare ou le zoning commercial.

Au sujet de ce chantier du Pont Rouge, nous avons rencontré, sur place, Claudy Noiret, l’échevin de l’Environnement:"Le projet Eau Noire est en cours depuis 2008. L’objectif est de permettre la libre circulation des poissons et la suppression des obstacles pour eux, notamment les barrages automatiques. Cette phase a permis d’éviter les inondations à répétition que connaissait Couvin. L’eau Noire a ainsi retrouvé un caractère plus sauvage. Dans cette partie de la rivière, les murs vont être supprimés et un creusement de la berge permettra aux usagers et aux touristes de passer sur une passerelle surplombant l’eau. Ultérieurement ces aménagements relieront le centre-ville aux Grottes de Neptune."

Un endroit enfin agréable

L’échevin souligne:"La suppression des murs des berges va considérablement changer ce qui était actuellement un chancre. L’endroit sera agréable à fréquenter au bord de l’eau. Avec l’accord des propriétaires, la rivière sera aussi retravaillée en aval de la passerelle, vers le parc Saint-Roch. La passerelle vétuste de "La Ruche" va aussi être remplacée au cours de cette phase de travaux".