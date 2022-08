Couvin: «Il l’a menacée de lui couper la langue […], l’a aspergée de whisky pour que les policiers croient qu’elle a bu»

Entendue par les policiers, elle confie que ce n’est pas la première fois. " Il l’a menacée de lui couper la langue avec un couteau,évoque le Parquet.Il l’a ensuite dirigée vers la douche où elle est déshabillée, aspergée d’adoucissant et puis de whisky. Afin,aurait-il dit,que les policiers croient qu’elle a bu." Des policiers qui seront abreuvés d’insultes à leur arrivée. Quant à la victime, elle présentait des traces de strangulation. Lui reconnaît l’avoir poussée. Placé en préventive, il est libéré sous conditions.

Néanmoins, il revoit la victime (ce qui lui était interdit). Il est donc replacé sous mandat d’arrêt depuis février 2022. Comme l’explique le Ministère public, " la victime est consciente de la situation. Mais elle est sous emprise. Elle culpabilise de l’envoyer en prison." Le Dr qui a examiné la victime parle de possible strangulation. L’analyse psychologique du prévenu met en lumière les traits d’un manipulateur. Vu ses antécédents, toujours dans un contexte de violence intrafamiliale, le Parquet requiert 4 ans.

Arguments à charge

Du côté de la défense, on tient à démontrer qu’on essaye d’interpréter les événements d’une certaine manière. " Mon client n’a pas bonne réputation et sa belle-famille ne l’aime pas." De là à affirmer qu’elle est de mauvaise foi, le pas est explicitement franchi. De plus, selon l’avocat, seuls les proches de la victime ont été entendus. Enfin, celle-ci a fait les démarches pour le revoir en prison. " Elle serait prête à le reprendre à sa sortie."

Pour le conseil du Couvinois, la prévention de traitements inhumains n’est pas rencontrée. Il demande un sursis probatoire. Son client ne prend plus de cocaïne, ni d’alcool. De surcroît, au total, il a fait plus d’un an de préventive et a définitivement coupé les ponts avec son ancienne compagne."Il a toutes les cartes en main pour refaire sa vie",estime son avocat. Jugement le 24 août.