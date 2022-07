Celle-ci sert principalement aux personnes des rues Saint-Roch et rue Neuve ainsi qu’au public, principalement le mercredi, à traverser au plus près l’Eau Noire vers la place où se tient le marché. Depuis la déviation mise en place à cause des travaux du Grand Pont et la mise à sens unique de la rue du Bercet, elle est davantage empruntée par les gens venus de Viroinval.

Certains ont fait remarquer que la passerelle tanguait beaucoup, notamment lors du feu d’artifice de la fête nationale et, plus récemment encore, lors de l’arrivée du Tour de Wallonie avec l’affluence des piétons.

Son remplacement était prévu et avait été annoncé en conseil communal. L’échevin des Finances Claudy Noiret assure que les travaux ne tarderont pas:"Cela fait 16 ans que nous travaillons à mettre en valeur l’Eau Noire, un élément important pour notre ville.Les inondations étaient fréquentes et dévastatrices pour les riverains, aussi notre préoccupation a été de remettre la rivière dans son lit naturel. Pour cela nous avons fait réaliser un réseau de collectes d’égouts et supprimé les barrages. Cela a évité beaucoup de problèmes notamment cette année où de nombreuses villes ont subi des dégâts dus aux inondations.

La passerelle de la Falaise a été remplacée ainsi que les garde-corps afin de sécuriser les rives. Le remplacement des autres passerelles est prévu et budgétisés. Il s’agit des passerelles de la Ruche, des Grottes de Neptune et du Pont Rouge.

Les travaux autour de cette dernière commenceront le 4 août prochain et devraient être terminés pour le printemps.

Les différentes passerelles seront légèrement bombées, pour être en harmonie avec celle qui a été remplacée à la Falaise. Il est évident que les autorités communales vont se mobiliser pour faire en sorte que les autres passerelles soient remplacées dans la foulée des travaux qui commenceront jeudi prochain."

Heureusement pour les piétons, le détour ne sera pas long puisqu’un autre pont existe à quelques dizaines de mètres de là, vers le parc Saint-Joseph. Ce petit détour leur permettra d’admirer les sculptures aériennes et saisissantes de Didier Leemans, qui expose dans le parc dans le cadre d’Action Sculpture.