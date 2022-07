La foule pour l’arrivée du TRW à Couvin

L’arrivée d’une telle course nécessite de longs préparatifs et la ville était bouclée dès le matin, au grand dam de certains. Reconnaissons que la mise en place d’un tel matériel nécessitait de pouvoir évoluer hors de la circulation avec les engins de manutention.

En fin d’après-midi, la foule s’est massée derrière les barrières de sécurité, attendant le passage d’abord de la caravane publicitaire, puis des coureurs. À l’approche de ceux-ci, c’est une véritable clameur qui s’élevait ponctuée d’un martèlement sur les panneaux des barrières.

La caravane était attendue par beaucoup avec l’espoir de récolter une casquette ou un gadget publicitaire. Binian Girmay, de l’équipe Intermarché-Wanty avait des supportrices érythréennes venues de Bruxelles pour l’encourager. Celles-ci n’étaient jamais venues à Couvin, et elles font remarquer qu’il n’y a pas de drapeaux belges aux alentours de l’arrivée… mais qu’il y a leur drapeau de l’Erythrée!

Bernard Gauthier, de la clinique Couvivet, participait à la caravane publicitaire:"Nous avions déjà participé il y a deux ans. Il y avait beaucoup de monde sur le parcours, surtout de la boucle couvinoise et principalement dans les endroits stratégiques pour mieux voir les coureurs. C’est une belle expérience et cela donne une visibilité à la région. De l’Entité, à part nous, il y avait la Boulangerie Perard de Pesche, I Love printing de Couvin, la Ville de Couvin et l’Office du Tourisme. C’est un événement porteur et le reportage TV permet de mettre en valeur notre région."

Dommage, font remarquer certains spectateurs, que la place Piron n’était pas accessible au grand public, ni le podium. Un groupe musical, "En Fanfare" ajoutait une ambiance jazz New-Orleans dans l’enceinte réservée aux VIP. Le groupe n’étant pas sonorisé, il était inaudible en dehors de cet espace.

Par contre, les terrasses de café étaient combles. Dommage qu’avec autant de monde dans Couvin beaucoup de commerçants avaient fermé leur volet du fait des entraves à la mobilité; en attendant la caravane puis le peloton, certains badauds n’auraient-ils pas été tentés par des achats? Néanmoins, beaucoup de personnes se réjouissent des nombreuses animations autour des courses cyclistes, contribuant aussi à promouvoir notre belle région.